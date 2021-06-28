بعد صلاح الدين.. انفصال خط ديالى - بغداد اثر استهداف لابراج الكهرباء - عاجل

2021/06/28 | 01:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد_اعلام وزارة الكهرباء الاحد ٢٧ حزيران ٢٠٢١

انفصال خط ديالى - شرق بغداد ٤٠٠ رقم (٢) من الجهتين،إثر استهداف الابراج بتفجيرات وعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد.

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