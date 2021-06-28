الكهرباء: انفصال خط ديالى - شرق بغداد بعمليات تخريبية في خان بني سعد

2021/06/28 | 01:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت وزارة الكهرباء، انفصال خط ديالى - شرق بغداد بعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد.وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "خط ديالى - شرق بغداد ٤٠٠ رقم (٢) انفصل عن الخدمة من الجهتين، إثر استهداف الابراج بتفجيرات وعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الكهرباء، استهداف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء بصواريخ كاتيوشا.وذكر اعلام الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء تعرض لاستهداف وقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما تسبب بأضرار جسيمة باجزاء الوحدة التوليدية (البويلر)".

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