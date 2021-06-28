2021/06/28 | 01:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. استهداف محطة حرارية لإنتاج الكهرباء بصواريخ وتوقف خط بغداد ديالى إثر استهداف أبراج النقل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/28 | 01:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. استهداف محطة حرارية لإنتاج الكهرباء بصواريخ وتوقف خط بغداد ديالى إثر استهداف أبراج النقل) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. استهداف محطة حرارية لإنتاج الكهرباء بصواريخ وتوقف خط بغداد ديالى إثر استهداف أبراج النقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).