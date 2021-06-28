الحريالوجيا فن إنتاج المعتقدات و السلوكيات الإنسانوية - حسن عجمي

#حسن_عجمي الحريالوجيا مركَّبة من "الحرية" و "لوجيا" بمعنى عِلم و بذلك الحريالوجيا عِلم الحرية الذي يدرس الحرية علمياً من خلال تحليلها على أنها معادلة رياضية.
بالنسبة إلى الحريالوجيا ، الحرية = إنتاج كل المعتقدات الإنسانوية الممكنة + إنتاج كل السلوكيات الإنسانوية الممكنة.
لهذه المعادلة فضائل عديدة منها حلّ إشكال فلسفي أساسي ألا و هو كيف أننا أحرار رغم محكومية الكون بالعلاقات السببية و القوانين الطبيعية.
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