الحريالوجيا فن إنتاج المعتقدات و السلوكيات الإنسانوية - حسن عجمي

2021/06/28 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_عجمي الحريالوجيا مركَّبة من "الحرية" و "لوجيا" بمعنى عِلم و بذلك الحريالوجيا عِلم الحرية الذي يدرس الحرية علمياً من خلال تحليلها على أنها معادلة رياضية.



بالنسبة إلى الحريالوجيا ، الحرية = إنتاج كل المعتقدات الإنسانوية الممكنة + إنتاج كل السلوكيات الإنسانوية الممكنة.



لهذه المعادلة فضائل عديدة منها حلّ إشكال فلسفي أساسي ألا و هو كيف أننا أحرار رغم محكومية الكون بالعلاقات السببية و القوانين الطبيعية.



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