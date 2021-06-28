بعد العراق وسوريا.. المبعوث الأميركي يتوجه إلى روما لحضور مؤتمر التحالف ضد

2021/06/28 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه القائم بأعمال المبعوث الأميركي للتحالف الدولي لهزيمة "داعش" والقائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب، جون غودفري، إلى روما بعد أن أجرى مباحثات في العراق وسوريا، ناقش خلالها "التحديات الأمنية"

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