2021/06/28 | 02:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتعادل منتخب البرازيل مع نظيره إكوادور، بهدف لكل منهما، في ختام منافسات المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا.سجل إيدير ميليتاو للبرازيل في الدقيقة 37 وأهدى آنخيل مينا التعادل لإكوادور في الدقيقة 53.بهذا التعادل، لم يحقق راقصو السامبا العلامة الكاملة بل أصبح رصيدهم 10 نقاط من 4 مباريات، بينما ارتفع رصيد إكوادور إلى ثلاث نقاط محتلا المركز الرابع، ليلحق بركب المتأهلين لدور الثمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإكوادور تحرم البرازيل من العلامة الكاملة في كوبا أمريكا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإكوادور تحرم البرازيل من العلامة الكاملة في كوبا أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).