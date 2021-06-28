وزارة الدفاع الأميركية تعلن قصف فصائل مسلحة على الحدود العراقية

2021/06/28 | 02:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الإثنين، أن قواتها الجوية قصفت "منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران" بموقع في العراق وآخر في سوريا.

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وقالت الوزارة في بيان تابعه "ناس"، فجر (28 حزيران 2021)، إن القصف "يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق".

وأضافت أن "هجمات هذا المساء تظهر أن الرئيس بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأمريكيين".

أشارت مصادر عراقية، في وقت سابق، إلى أن "قصفا على الحدود العراقية السورية طال لواء 46 في الحشد الشعبي".

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