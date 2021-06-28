2021/06/28 | 02:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية قصفت "منشآت تخزين سلاح " في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق.وأفادت الوزارة في بيان بأن القصف "يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة نفذت على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق".وأضافت أن "هجمات هذا المساء تظهر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأمريكيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: قصفنا منشآت تخزين سلاح بمواقع في سوريا والعراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: قصفنا منشآت تخزين سلاح بمواقع في سوريا والعراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).