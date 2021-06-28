بعد صلاح الدين.. انفصال خط ديالى - بغداد اثر استهداف لابراج الكهرباء

2021/06/28 | 02:39 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، عن انفصال خط ديالى- شرق بغداد إثر استهداف ابراج.

وقال اعلام وزارة الكهرباء في بيان، "انفصال خط ديالى - شرق بغداد ٤٠٠ رقم (٢) من الجهتين، إثر استهداف الابراج بتفجيرات وعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد".واعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، عن تعرض محطة صلاح الدين الحرارية لقصف صاروخي في سامراء.

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