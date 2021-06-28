أربعة شهداء في قصف نفذه الطيران الأمريكي على الحدود العراقية

2021/06/28 | 02:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ اقدم الطيران الحربي الأمريكي، يوم الاثنين، باستهداف الشريط الحدودي بين القائم العراق و البو كمال في سوريا.وطال القصف المعادي قطاعات كتائب سيد الشهداء مما أدى إلى استشهاد 4 مجاهدين و عدد من الجرحى كحصيلة أولية.

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