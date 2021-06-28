المفوضية تهدد بـ {عقوبات» لمن يخرق نظام الحملات الانتخابية

2021/06/28 | 02:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

هددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بفرض عقوبات على الأحزاب والمرشحين في حال مخالفة نظام الحملات الانتخابية.

وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري حسن سلمان لـ “الصباح”: إن “هناك إجراءات ستتخذها المفوضية تتضمن فرض عقوبات مالية على جميع الأحزاب والمرشحين الذين تؤشر عليهم شكوى مثبتة وفيها خرق لنظام الحملات الانتخابية، كاشفا عن تشكيل لجان لرصد تلك الحملات وتثبيت المخالفات.



وفي غضون ذلك، أكدت المفوضية أن إعلان النتائج الأولية وانتهاء عملية الاقتراع ستفصل بينهما 24 ساعة فقط.

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