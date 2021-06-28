الصدر يفتح «ملف مشكلة الكهرباء» ويقترح الحلول

2021/06/28 | 02:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

حدد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر الاسباب التي تقف وراء مشكلة الكهرباء في البلاد، بينما دعا الى إقالة وزير الكهرباء الحالي.

وقال الصدر في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «الفساد هو أحد الاسباب التي أدت الى هدر الطاقة الكهربائية»، كاشفا عن أن «وجود خط طوارئ ينعم به السياسيون والمنعمون دون غيرهم من الفقراء بل عامة الشعب أدى الى تغافل هؤلاء عنهم».

كما أرجع الصدر تردي واقع الطاقة الكهربائية الى الارهاب والتفجيرات التي تقع في الطرق العامة، مما يؤدي الى اتلاف الاعمدة والاسلاك الكهربائية الموصلة، اضافة الى سوء توزيع المحطات الاساسية جغرافيا، وسوء أو فساد القائمين والموظفين المنحرفين في المراكز والمحطات

الكهربائية».

واقترح مجموعة حلول لأزمة الطاقة الكهربائية، ابرزها الاتفاق مع بعض الشركات العالمية لاعادة تأهيلها عن طريق طرح مناقصات لتلك الشركات، مع ايجاد قوة امنية عالية المستوى لحماية الخطوط الكهربائية، مع سن قانون عقوبات لمن لا يدفع الجباية أو من يحاول التجاوز على الخطوط، وكذلك لمن يفرط في استعمال الكهرباء.

ودعا الصدر الى منع خطوط الطوارئ الحكومية، وإقالة وزير الكهرباء الحالي «ماجد مهدي حنتوش» لعدم قدرته على حل المشكلات الحالية التي يعاني منها

الشعب.

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