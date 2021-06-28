2021/06/28 | 02:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء تفيد بأن القصف الأميركي أودى بحياة 4 عناصر من اللواء 14 في الحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/28 | 02:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء تفيد بأن القصف الأميركي أودى بحياة 4 عناصر من اللواء 14 في الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء تفيد بأن القصف الأميركي أودى بحياة 4 عناصر من اللواء 14 في الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).