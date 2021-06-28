"رسالة ردع واضحة لا لبس فيها".. واشنطن تضرب مواقع مليشيات تابعة لإيران في العراق وسوريا

2021/06/28 | 03:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن قوات أميركية نفذت، ليل الأحد الاثنين، ضربات جوية "ضرورية ومدروسة" ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا، ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها الجماعة ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق

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