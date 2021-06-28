’كتائب سيد الشهداء’ تعلن أسماء ضحاياها في القصف الأميركي على الحدود العراقية

2021/06/28 | 03:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت "كتائب سيد الشهداء"، الإثنين، أربعة مقاتلين قضوا إثر القصف الأميركي الذي استهدف مواقعا على الحدود العراقية السورية.

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وعزّت الكتائب في بيان النعي فجر الاثنين (28 حزيران 2021)، ذوي مقاتليها الأربعة وهم كل من "حسين علي عبد الحسين صالح البيضاني، كرار سعد حمدان جلوب المحمداوي، كرار عبدالعزيز زينل الشبكي، محمد رومي ماجد محاسن الفرطوسي".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الإثنين، أن قواتها الجوية قصفت "منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران" بموقع في العراق وآخر في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان تابعه "ناس"، فجر (28 حزيران 2021)، إن القصف "يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق".

وأضاف البيان، أن "هجمات هذا المساء تظهر أن الرئيس بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأمريكيين".

وأشارت مصادر استندت إليها وسائل إعلام عالمية، إلى أن "القصف على الحدود استهدف مواقعا كانت تستخدم من قبل كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء".

وتابع بيان البنتاغون، أن "المواقع التي تم استهدافها كانت تستخدم من قبل فصائل مسلحة".

وكشف البيان أن "الرئيس بايدن وجه بمزيد من العمل العسكري لتعطيل وردع هجمات جماعات مدعومة إيرانيا ضد مصالحنا في العراق".

واشار إلى أن "قواتنا موجودة في العراق بدعوة من الحكومة من أجل المساعدة في هزيمة تنظيم داعش".

كما أكد أن "الغارات قرب الحدود العراقية السورية كانت محدودة النطاق بشكل مناسب وضرورية لمواجهة التهديد".

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