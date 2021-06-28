2021/06/28 | 03:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة مقاتلين من جماعة بوكو حرام في نيجيريا، مبايعتها لتنظيم داعش في "ولاية غرب أفريقيا"، بعد أسابيع من وفاة زعيم التنظيم السابق، وفقا لمقطع فيديو اطلعت عليه رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مقتل زعيمهم.. مقاتلون من بوكو حرام ينضمون لتنظيم داعش) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مقتل زعيمهم.. مقاتلون من بوكو حرام ينضمون لتنظيم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).