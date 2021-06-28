وزارة الدفاع الأميركية تعلن معلومات جديدة عن القصف في العراق: رسالة مباشرة لإيران

2021/06/28 | 03:38 - المصدر: وكالة ناس

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المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: الضربات كانت دقيقة ضد منشآت ومخازن أسلحة تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران في موقعين بسوريا وآخر في العراق

المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكنولتي حول الضربة العسكرية الأميركية في العراق وسوريا: تقديرنا أن كل ضربة أصابت الأهداف المقصودة ونقوم حالياً بتقييم آثار العملية.

المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكنولتي: الضربات كانت إجراءً ضروريًا ومناسبًا ومدروسًا للحد من مخاطر التصعيد.كيربي: الضربة استهدفت مواقع لكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

متحدثة: "نريد أن نوضح لإيران عواقب دعم الميليشيات".البنتاغون: واشنطن تصرفت وفقا لحقها في الدفاع عن النفس وطبقا لسلطة الرئيس الأميركي المنصوص عليها في الدستور.

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