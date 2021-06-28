2021/06/28 | 04:08 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر تدين استهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في العراق وتؤكد دعمها لجهوده في مكافحة الإرهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/28 | 04:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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