المرصد السوري: خمسة قتلى في الضربات الجوية على الحدود السورية العراقية

2021/06/28 | 04:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن خمسة مسلحين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بجروح في الضربات الأميركية الأخيرة ضد "مقرات عسكرية وتحركات لتلك الميليشيات قرب الحدود العراقية السورية وداخل الأراضي السورية"

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