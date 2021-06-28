ضرب ميليشيات إيران.. مسؤول أميركي يكشف

2021/06/28 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مقاتلات أميركية من طراز "أف-15" و"أف-16" تتبع منطقة القيادة الأميركية الوسطى الضربة الجوية الأخيرة التي استهدفت ميليشيلت مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية، وفقا لمسؤول دفاعي أميركي تحدث إلى شبكة "إيه بي سي"

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