قصف أمريكي ضد فصائل مسلحة في العراق: واشنطن تخاطب إيران بصواريخ ثقيلة

2021/06/28 | 06:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قتل 5 من عناصر من الفصائل المسلحة وأصيب آخرون، بقصف نفذته طائرات أمريكية على مواقع في العراق وسوريا.

استهدفت الضربات مواقع لـ "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء" وأسفرت عن 5 قتلى

ووقعت الضربات في الساعة الثانية من فجر الإثنين، 28 حزيران/يونيو، واستهدفت على الجانب العراقي من الحدود نقاط ومخازن أسلحة لكتائب "حزب الله" وكتائب "سيد الشهداء"، حيث أصابت بالتحديد أهدافًا قرب معبر رسمي في قضاء القائم على الحدود العراقية السورية، وفق مصادر تحدثت لـ "الترا عراق".

مشهد من الموقع المستهدف في القائم

وجاءت العملية الأمريكية بعد ساعات من استهداف موقع قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بطائرات مسيرة بالتزامن مع استعراض للحشد الشعبي حضره رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

"موقع طائرات مسيّرة.."!

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صدر عقب القصف على لسان المتحدث باسمها، جون كيربي، إنّ "ضربات جوية دفاعية دقيقة شنت ضد منشآت تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، بتوجيه من الرئيس بايدن".

وأضاف البيان، أنّ "الأهداف المستهدفة هي منشآت تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران في هجمات بطائرات بدون طيار ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق"، مؤكدًا أنّ "الضربات استهدفت على وجه التحديد منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة في موقعين في سوريا وموقع واحد في العراق، وكلاهما يقعان بالقرب من الحدود بين الدولتين".

اقرأ/ي أيضًا: الحشد الشعبي ينفي تقديم طائرات مسيرة في الاستعراض العسكري

وأشار البيان، إلى أنّ "العديد من الميليشيات المدعومة من إيران استخدمت المنشئآت المستهدفة، بما في ذلك كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء".

كما قال البيان، إنّ "ضربات هذا المساء تشير إلى أنّ الرئيس بايدن كان واضحا في أنه سيعمل على حماية الأفراد الأمريكيين، بالنظر إلى سلسلة الهجمات المستمرة من قبل الجماعات المدعومة من إيران والتي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق"، مؤكدًا أنّ "بايدن وجه بالمزيد من العمل العسكري لتعطيل وردع مثل هذه الهجمات".

قال البنتاغون إنّ القصف دمر موقعًا لـ "ميليشيات" يستخدم في هجمات الطائرات المسيّرة

وشدد البيان، "نحن في العراق بدعوة من حكومة العراق لغرض وحيد هو مساعدة قوات الأمن العراقية في جهودها لهزيمة داعش.



اتخذت الولايات المتحدة إجراءً ضروريًا ومناسبًا ومدروسًا للحد من مخاطر التصعيد، ولكن أيضًا لإرسال رسالة ردع واضحة لا لبس فيها".

طائرات مقاتلة..



وصواريخ ثقيلة!

واستخدمت في الضربات صواريخ زنة طن و250 كغم أطلقتها طائرات مقاتلة من نوع "أف - 16 وأف - 15"، وفق معلومات أدلى بها مسؤول في البنتاغون لوسائل إعلام أمريكية تابعها "الترا عراق".

وتشير المعلومات، إلى أنّ "القصف دمر موقعًا واحدًا على الأقلّ يستخدم في هجمات الطائرات المسيّرة".

جانب من الآثار التي خلفها القصف الأمريكي

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكنولتي في تصريح ، إنّ "الضربة العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا أصابت الأهداف المقصودة".

رسالة إلى إيران..

وأضافت، "الضربات كانت إجراءً ضروريًا ومناسبًا ومدروسًا للحد من مخاطر التصعيد، ونقوم حاليًا بتقييم آثار العملية"، مشددة بالقول "نريد أن نوضح لإيران عواقب دعم الميليشيات".

عدت المتحدثة الأمريكية القصف "رسالة واضحة" لإيران

وبيّنت المتحدثة، أنّ "القضاء على تلك الفصائل سيعطل ويضعف القدرات للمجموعات المسلحة ويردع الهجمات".

الكتائب تنعى 4 مقاتلين..

بدورها، أعلنت حركة "كتائب سيد الشهداء"، مقتل 4 من عناصرها في الضربات الأمريكية، وقالت إنهم ينتمون إلى اللواء 14 في الحشد الشعبي.

ولم تشر الحركة إلى الشخص الخامس الذي تؤكد معلومات مصادر متعددة من بينها المرصد السوري إلى مقتله في القصف الجوي، فيما نشرت منصات على صلة بالفصائل المسلحة صورًا للقتلى وأخرى تظهر آثار الضربات.

وتوعدت تلك المنصات بـ "حرب مفتوحة ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق"، مؤكدة أنّ الفصائل "ستتخذ موقفًا حاسمًا".

حالة إنذار..



ونفي من واشنطن

بالتزامن، تسربت معلومات عن إجراءات احترازية اتخذتها القوات الأمريكية في المواقع داخل العراق، فضلاً عن السفارة الأمريكية في بغداد تحسبًا لرد انتقامي.

استبعد مسؤول أمريكي تعرض المواقع الأمريكية في العراق لعمليات انتقامية من الفصائل المسلحة

لكن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأمريكية استبعد، وفق وسائل إعلام، وجود "مخاوف من ردود أفعال بعد الضربة العسكرية التي وجهتها القوات الأمريكية للفصائل المسلحة".

اقرأ/ي أيضًا:

لماذا طلبت الفصائل المسلحة مشاركة ألوية السيستاني في استعراض الحشد؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف أمريكي ضد فصائل مسلحة في العراق: واشنطن تخاطب إيران بصواريخ ثقيلة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف أمريكي ضد فصائل مسلحة في العراق: واشنطن تخاطب إيران بصواريخ ثقيلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).