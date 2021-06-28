لميعه عباس عمارة وسعدي يوسف أخر رواد الشعر الحر في العراق رحلوا مغتربين عن الوطن - فواد الكنجي

2021/06/28 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فواد_الكنجي في العصر الحديث تعتبر حركة الشعر الحر في (العراق) منعطف لمسار الشعر؛ ونقلة إبداعية أخذت الشعر العربي التقليدي إلى أفاق رحبة وسعت من أغراضه ومعانية وتعبيراته ورموزه واستعاراته وتشبيهاته؛ بما جادت قريحة الشاعر العراقي وثقافته التي أثرت تأملاته عبر الدراسات المتنوعة لثقافات الشعوب الأخر وتنوعاتها؛ والتي كانت لها صدى واسعا في هذا اللون من الشعري الحر الحديث والتي أثارت حوله تأملات ودراسات بين مناصر له ......





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