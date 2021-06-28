في ظل ضعف المشاركة هل تنجح الانتخابات التشريعية الجزائرية في انهاء الأزمة السياسية بالبلاد؟ - شريف هلالي

2021/06/28 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شريف_هلالي بنسبة لا تتجاوز الـ 30% من المشاركة في التصويت على الانتخابات التشريعية لمجلس الامة الجزائري يوم 12 يونيو الماضي.



مرت هذه الانتخابات بفوز لحزب جبهة التحرير الحاكم، مع تراجع في نسبة التمثيل، بالتحالف مع التجمع الوطني وقوائم المستقلين.



وفي محاولة للتهوين من تراجع نسبة المشاركة اعلن عبد المجيد بن تبون رئيس الجمهورية انه لا يهمه نسبة المشاركة في الانتخابات، بقدر ما يهمه أنّ من يصوّت عليهم الشعب ل ......





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