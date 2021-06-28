شكرا لك..تلك الكلمة الساحرة - سامح عسكر

2021/06/28 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر حين تأملت كلمة الشكر لأي إنسان وجدت أن في باطنها سحرا طبيعيا عجزت عن وصفه، فهي الكلمة التي إذا قيلت وقت الغضب تهدأ النفوس، وإذا قيلت وقت المنفعة ترد الجميل، وإذا قيلت وقت الفخر تهبك التواضع وإذا قيلت وقت القوة تهبك السكون وإذا قيلت وقت الضعف تهبك القناعة..لست معتادا على ذكر محاسن الكلمات لكني حين أبحرت في عالم تلك الكلمة وجدت مفتاحا جميلا لمعظم مشاكل العالم، ولأن الحقائق تُعرَف أحيانا بالض ......





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