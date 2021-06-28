خبراء يوصون بمكملات المغنيسيوم لهذا السبب

2021/06/28 | 07:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتأوصى خبراء صحيون بمكملات المغنيسيوم، لتحسين صحة الدماغ وتحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر.يعاني الملايين من نقص المغنيسيوم في جميع أنحاء العالم، ما قد يفسر مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية التي يواجهها الكثيرون.وعندما يصل المرء إلى الثلاثينات وما بعده، يترتب على ذلك مجموعة متنوعة من الأمراض التي ربما لم تكن سائدة خلال …

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