مبنى يضم شركات.. مصرع سبعة أشخاص بانفجار قوي في بنغلادش 

2021/06/28 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى سبعة أشخاص على الأقل وأصيب خمسون آخرون، الأحد، في انفجار قوي دمّر مبنى يضم شركات في دكا عاصمة بنغلادش، يرجّح أن يكون سببه الغاز وفق السلطات.

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