الادعاء العام في نيويورك يعطي

2021/06/28 | 07:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعطى المدعون العامون في نيويورك لمحامي الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مهلة نهائية مدتها 24 ساعة، لتقديم أي حجج نهائية للدفاع عن منظمته التي تواجه شبهات جنائية بشأن تعاملاتها المالية، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن شخصين مطلعين على التحقيقات.

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