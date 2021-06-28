2021/06/28 | 07:43 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول وفد من البعثة التنقيبية الايطالية تمهيداً للمباشرة بموسمها الجديد في تشرين المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/28 | 07:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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