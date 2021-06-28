2021/06/28 | 07:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة في واسط.وذكرت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “مديرية شرطة محافظة واسط، تمكنت في اطار جهودها المتواصلة للحد من الجريمة والقبض على الجناة وتنفيذ اوامر القبض الصادرة من المحاكم وتعزيز الامن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية من القاء القبض …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في واسط..



القبض على (٤٤) متهما وفق مواد قانونية مختلفة first appeared on النور نيوز.

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