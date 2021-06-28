ترامب يطلق التجمع السياسي الأول منذ مغادرته البيت الأبيض

2021/06/28 | 07:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولي عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت، إلى أول تجمع سياسي كبير منذ مغادرته رئاسة البيت الأبيض.والرئيس السابق المحظور من منصات التواصل الاجتماعي، والذي يواجه متاعب قانونية، يبدو راغبا في الترشح لانتخابات 2024، لكن لم يصدر عنه أي إعلان يتعلق بمستقبله السياسي.وأدلى بخطابين كبيرين منذ مغادرته واشنطن في كانون …

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