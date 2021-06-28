خبير أقتصادي لـ “النور”: العراق بحاجة إلى الاستثمار في مجال الغاز في ظل تناقص احتياطات النفط عالمياً

2021/06/28 | 07:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي مازن الأشيقر النور نيوز/ بغدادقال الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي، مازن الأشيقر أن “العراق بحاجة إلى الاستثمار في مجال الغاز، في ظل تناقص احتياطات النفط عالمياً، ما يشجع التوجه نحو البديل، وهو الغاز”.وأضاف الأشيقر لـ “النور نيوز” أن “حقول الأنبار خاصة فيها كميات كبيرة من الغاز تعادل ما موجود …

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