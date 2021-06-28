المنافسة بين آبل ومايكروسوفت تحتدم في

2021/06/28 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتدم المنافسة بين عملاقي التكنولوجيا آبل ومايكروسوفت، حيث بدأ صراع جديد بينهما بالظهور، وهو أشبه ما يكون بفترة ظهور الكمبيوتر الشخصي، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

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