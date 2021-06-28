2021/06/28 | 08:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولييتواصل نزيف الدم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بفعل استمرار جرائم القتل التي تقوم بها عصابات الجريمة، بتواطؤ ورعاية كاملة من قبل قوات الاحتلال، والتي تواصل غض الطرف عن مرتكبيها.وفي أحدث هذه الجرائم، قتل الأحد الشاب جميل الزبارقة، إثر جريمة إطلاق نار ارتكبت عند مدخل محطة للوقود في مدينة اللد، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فلسطين..



قتلى خلال ساعات داخل أراضي 48 المحتلة first appeared on النور نيوز.

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