2021/06/28 | 08:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتأكدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، شبال حسن رمضان، الاحد، أن عمل لجنتها متواصل لإعادة اسعار صرف الدولار الى وضعها الطبيعي، بما يتناسب ووضع المواطن المعيشي.وقالت رمضان في تصريح لها امس اطلع عليه “النور نيوز”، إن “ارتفاع اسعار النفط في الاونة الاخيرة، اسهم بشكل كبير في سد العجز المالي في الموازنة الاتحادية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة تكشف مساعي لإرجاع سعر صرف الدولار الى وضعه الطبيعي first appeared on النور نيوز.

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