2021/06/28 | 08:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية قصفت منشآت تخزين سلاح لفصائل مسلحة، في موقعين بالعراق وآخر داخل سوريا.وأفادت الوزارة في بيان بأن القصف “يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تعترف بقصف مواقع عراقية ردا على هجوم المسيرات المركز الخبري الوطني.

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