2021/06/28 | 08:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة تشتبك مع إرهابي وتعتقله في ديالى المركز الخبري الوطني.

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