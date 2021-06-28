مقتل خمسة أشخاص بحادث سقوط منطاد بأمريكا

2021/06/28 | 08:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتقتل خمسة أشخاص في حادثة سقوط منطاد، وقطعت الكهرباء عن 13 ألف منزل في ولاية نيو مكسيكو.وقالت الشرطة إن خمسة قتلوا في سقوط منطاد بحي في مدينة ألباكركي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية يوم السبت بعد اصطدامه على ما يبدو بخطوط كهرباء بسبب الرياح واشتعال النار فيه.وأضافت الشرطة أن قائد …

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