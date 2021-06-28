2021/06/28 | 08:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصلت، البعثة التنقيبية الايطالية الى الناصرية بذي قار يوم امس الاحد.وذكر بيان لمفتشية اثار ذي قار تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “البعثة التنقيبية الايطالية العاملة بموقع تل زرغل (مدينة نينا) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطلع تشرين الاول..



بدء عمل البعثة التنقيبية الايطالية في الناصرية المركز الخبري الوطني.

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