بعد حظرها في بريطانيا.. تحذيرات بشأن منصة

2021/06/28 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت هيئة التنظيم المالي البريطانية منصة "بايننس"، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم، بإيقاف جميع أنشطتها في المملكة المتحدة.

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