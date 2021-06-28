منتخبا البرازيل والإكوادور يتعادلان بهدف لمثله في ختام منافسات المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا

2021/06/28 | 08:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تعادل منتخب البرازيل مع نظيره الإكوادوري، بنتيجة (1-1)، مساء فجر اليوم الاحد الأحد، في ختام منافسات المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا.وسجل إيدير ميليتاو للبرازيل في الدقيقة (37)، وأهدى آنخيل مينا التعادل للمنتخب الإكوادوري في الدقيقة (53).وبهذا التعادل، لم يحقق راقصو السامبا العلامة الكاملة بل أصبح رصيدهم 10 نقاط من 4 مباريات ، بينما ارتفع رصيد المنتخب الإكوادوري إلى 3 نقاط محتلا المركز الرابع، ليلحق بركب المتأهلين لدور الثمانية./انتهى9

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