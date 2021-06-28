بلجيكا تقصي البرتغال من منافسات يورو ٢٠٢٠/ موسع

2021/06/28 | 08:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ لحقت بلجيكا بركب المتأهلين إلى ربع نهائي اليورو، وذلك بعد إطاحتها بحامل اللقب البرتغال بالتغلب عليها بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب لا كارتوخا، مساء امس الأحد، ضمن لقاءات دور الـ16.وسجل هدف بلجيكا الوحيد ثورجان هازارد في الدقيقة (42)، لتضرب بالتالي موعدًا مع إيطاليا في ربع النهائي، في المباراة التي ستقام في ميونيخ يوم 2 تموز المقبل./انتهى9

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