صحيفة تكشف ما خلفته الغارة الأمريكية على موقع عراقي

2021/06/28 | 08:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن قاعدة لإطلاق طائرات مسيرة في العراق، تخص فصائل مسلحة، دمرت في غارة جوية أمريكية.وأشير أيضا إلى أن الهدف من […]

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