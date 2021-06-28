2021/06/28 | 08:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بمتابعة الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن إلقاء القبض على أبرز تاجر مخدرات، بحوزته (4) كغم ونصف من الكريستال، في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إنه «نتيجةً لتكثيف الجهد الامني الاستخباري، وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني ببغداد بعد استحصال الموافقات القــــــضائية من تنفيذ عملية نوعيةٍ داهمت فيها احد ابرز تجار المخدرات في العاصمة، وتمكنت من القاء القبض عليه بعد ان حاول مقاومة القوة وإطـلاق العيــارات النـاريـة عليـــها».

وأشار البيان، إلى «ضبط بحوزته (4) كغم ونصف من مادة الكريستال، وادوات للتعاطي، فضلا عن ضبط مبلغ مالي يقدر بنحو (6) ملايين دينار عراقي، واسلحة خفيفة»، مبينةً أنه «سلم المتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمتابعة الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة .. بحوزته 4 كغم كريستال.. الإطاحة بأبرز تاجر مخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمتابعة الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة .. بحوزته 4 كغم كريستال.. الإطاحة بأبرز تاجر مخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).