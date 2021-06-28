«دلتا» يثير قلقاً عالمياً: إجراءات متسارعة لاستباق الجائحة

2021/06/28 | 08:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

باتت متحوّرة دلتا، التي رصدت أول مرة في الهند في نيسان الماضي، منتشرة في 85 بلدا على الأقل، بحسب منظمة الصحة العالمية، ما يزيد المخاوف من موجات جديدة من الوباء الذي أودى بأربعة ملايين شخص حتى الآن رغم حملات التطعيم.



وكانت البرتغال أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن بأن المتحوّرة باتت منتشرة في أوساط سكانها.



وباتت الإصابات بالمتحوّرة أكثر من 51 في المائة من الحالات الجديدة وأكثر من 70 في المائة من تلك المسجّلة في منطقة العاصمة لشبونة.



وتنتشر دلتا أيضا في روسيا وبريطانيا وجنوب إفريقيا فيما تنسب إليها حاليا ما بين 9 و10 في المائة من إصابات كوفيد المسجّلة في فرنسا.

وفي ظل الزيادة «الخطيرة والمقلقة» في انتقال العدوى بالمتحوّرة، اعتمدت سيدني تدابير إغلاق جديدة اعتبارا من الأحد 27 حزيران 2020، كما أعلنت نيوزيلندا السبت تعليق «الفقاعة الجوية» التي تسمح بالسفر جوّاً بدون حجر مع أستراليا، وذلك لمدة ثلاثة أيام.



كما فرضت بنغلادش وتايلاند إغلاقا مشددا اعتبارا من الاثنين.

من جهتها، أعلنت موسكو عددا قياسيا من الوفيات جرّاء كوفيد 19 في الساعات الـ24 الأخيرة إذ سجّلت 144 وفاة خلال 24 ساعة.

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