ذاتي تقابل ذاتي - نادية خلوف

2021/06/28 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف يدي تصافح يدي ، أمرّ بي أعانقني، أحتفي بخيبة ذاتي .



لم أكن راضية عن محطات حياتي، فكلما مررت بي أتجاهلني، أبعدني عن مساراتي.



في كلّ مرة بدأت فيها من الصفر عاتبتني ، صالحتني، عاهدتني على الوصول، فوصلت إلى ما دون الصفر بدرجات .حدثتني عن الحبّ ، هربت منّي .



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.أحاديث الهوى كاذبات .



التقيت بي قرب شاطئ بعيد .



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هتفت : ما أجمل الحياة! شدتني إليها كلمات من الماضي، أفقدتني متعتي، قابل ......





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