2021/06/28 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نادية_خلوف يدي تصافح يدي ، أمرّ بي أعانقني، أحتفي بخيبة ذاتي .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذاتي تقابل ذاتي - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#نادية_خلوف يدي تصافح يدي ، أمرّ بي أعانقني، أحتفي بخيبة ذاتي .
لم أكن راضية عن محطات حياتي، فكلما مررت بي أتجاهلني، أبعدني عن مساراتي.
في كلّ مرة بدأت فيها من الصفر عاتبتني ، صالحتني، عاهدتني على الوصول، فوصلت إلى ما دون الصفر بدرجات .حدثتني عن الحبّ ، هربت منّي .
.
.أحاديث الهوى كاذبات .
التقيت بي قرب شاطئ بعيد .
.
.
هتفت : ما أجمل الحياة! شدتني إليها كلمات من الماضي، أفقدتني متعتي، قابل ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذاتي تقابل ذاتي - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذاتي تقابل ذاتي - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).