خمس سكان العالم تلقوا جرعة من اللقاح.. التفاصيل

2021/06/28 | 09:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليبلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم 181 مليونا و559 ألفا، فيما توفي بالفيروس منذ بداية ظهوره 3 ملايين و932 ألف شخص.وشفي من الفيروس الذي شهد عددا من المتحورات أبرزها متحور دلتا 166 مليونا و88 ألفا.وعلى صعيد اللقاحات، تلقى 22.6% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خمس سكان العالم تلقوا جرعة من اللقاح..



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