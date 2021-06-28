مخاوف عالمية عراقية “متزامنة” والاغلاق يعود.. لماذا وصف العراق موجته الثالثة بـ”الأشد” رغم اعتدال الإصابات؟ وماعلاقة “كورونا دلتا”؟

2021/06/28 | 09:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بات متحوّر دلتا، الذي رصد أول مرة في الهند في نيسان، منتشرا في 85 بلدا على الأقل، بحسب منظمة الصحة العالمية، ما يزيد المخاوف من موجات جديدة من الوباء، في الوقت الذي يحذر العراق من كون الموجة الثالثة أشد خطورة من سابقاتها.وتوصف الطفرة بأنها “الأشد عدوى من سلالات كورونا الأخرى وتهدد […]

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