انخفاض طفيف بأسعار النفط عالميا

2021/06/28 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، تراجعا طفيفا عن المستويات المرتفعة التي شوهدت لآخر مرة في تشرين الثاني 2018، حيث يترقب المستثمرون نتائج أوبك + هذا الأسبوع.ونزل خام برنت لشهر […]

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