ما الذي يحدث للجسم عند ممارسة رياضة الجري على معدة فارغة

2021/06/28 | 09:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأكدت تقارير روسية أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة تساعد على حرق الدهون بشكل أسرع لكن ذلك لا يعني بالضرورة إنقاصا للوزن، مبينة ما يحدث للجسم عند ممارسة الجري في الصباح على معدة فارغة.وذكر مدرب رياضة الترياتلون، الروسي ألكسندر هالامانوف، قائلا: "بسبب فترة النوم والفاصل الزمني بين الوجبات والذي يصل لحدود الـ8 ساعات، ينخفض مستوى الأنسولين في الجسم، وبالتالي ممارسة رياضة الجري على معدة فارغة ستسهم بحرق للدهون بشكل أسرع، والأهم من ذلك هو كمية السعرات الحرارية التي ستدخل للجسم خلال النهار، والتي ستخلق ظروفاً مؤاتية لإنقاص الوزن".ونصح الخبير بتناول وجبة إفطار خفيفة قبل الجري في الصباح على سبيل المثال نصف موزة مع الشاي، ليحصل الجسم على القليل من الطاقة والنشاط.ونصح المختص الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة أو الجهاز الهضمي باستشارة الطبيب لمعرفة إن كان مسموح لهم القيام بممارسة رياضة الجري على معدة فارغة.كما اكد ان" الإفراط في الجري على معدة فارغة قد تكون له بعض الأضرار على الجسم، كون الجري لأكثر من ساعة ومضاعفة الجهد يؤدي إلى استنزاف الجسم مخزون البروتين العضلي مما يؤثر سلبا على صحة العضلات، مشددا على عدم مضاعفة الجهد لأن قضاء أكثر من ساعة يضاعف من المخاطر، وقد يؤدي إلى تلف النسيج العضلي، وخلال عملية حرق الدهون ينتج الجسم مواد ضارة بالكلى".وينصح المختصون بممارسة هذه الرياضة مرة أو مرتين في الأسبوع، على ألا تتجاوز مدة التمرين في البداية 20 أو 30 دقيقة، ثم زيادتها بشكل تدريجي.وخلال الجري، ينبغي التنفس بانتظام للحفاظ على نسبة الاوكسجين في الجسم.

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