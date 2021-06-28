القبض على ثلاثة إرهابيين في صلاح الدين

2021/06/28 | 09:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، من القبض على ثلاثة إرهابيين في قضاء طوزخرماتو شرقي محافظة صلاح الدين وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه “بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة […]

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